РИАМО - 22 янв. Примерно 20% от месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшие выходные, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«В субботу, 20 января, выпало 6,3 миллиметра снега, 21 января - 2 миллиметра осадков. То есть за выходные — 8-9 миллиметров при норме 42 миллиметра, это около 20%», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник в Москве ожидается выпадение 1-2 миллиметров осадков.

В понедельник в Москве прогнозируются облачная погода и небольшой снег, температура опустится до минус 10 градусов.