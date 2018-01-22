РИАМО - 22 янв. Авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД, в результате ДТП два человека пострадали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной ГИБДД.

«Около 07:20 на внутренней стороне 40-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии два человека получили травмы. Дети не пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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