РИАМО - 22 янв. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Стрельбищенском переулке в столице, в результате возгорания есть пострадавшие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 01:00 22 января в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Стрельбищенский, дом 13, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены пять человек, из них один ребенок, и выведены 12 человек.

В 01:39 пожар был локализован, а 01:45 - ликвидирован. В результате пожара имеются пострадавшие.