РИАМО - 22 янв. Водитель легкового автомобиля сбил двух девушек в районе Чертаново Центральное на юге Москвы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной ГИБДД.

«Двадцать первого января около 23:45 в районе дома №28 по Кировоградской улице водитель автомобиля «Москвич» допустил наезд на двух девушек, обе пострадали и были госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель автомобиля не предпринимал попыток скрыться с места происшествия.