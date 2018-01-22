РИАМО - 22 янв. Жители Москвы и Подмосковья предпочитают заказывать для любимых на День святого Валентина букеты из роз и лютиков, сообщили РИАМО представители компаний по продаже цветов.

«Четырнадцатого февраля и вообще зимой очень пользуются спросом белые и розовые розы, ранункулюсы (лютики - ред.), гиацинты, анемоны и тюльпаны. К празднику у нас повысится поставка цветов, все сотрудники выходят на работу до самого последнего клиента», - сказала представитель сети магазинов «Цветочка».

Она заверила, что в праздник цветочные букеты не должны сильно вырасти в цене.

«Неизменной популярностью пользуются классические букеты из роз, а также коробочки с цветами в виде сердца, например, с шоколадными конфетами или французскими пирожными макарон. Предположительный рост цен - от 7% до 15%, это связано с общим повышением стоимости закупки цветов», - сказала, в свою очередь, представитель цветочного маркета Flowwow.

Представитель cервиса по доставке цветов Garden Poetry также отметила, что розы и лютики наиболее популярны среди клиентов из Москвы и Подмосковья. Согласно политике компании, прайс-лист 14 февраля не изменится.

«Классика Дня всех влюбленных - красные и розовые розы всех сортов и ростовки - от миниатюрной «Кении», которая в длину всего 40 сантиметров и имеет бутон с ноготок, до огромных полутораметровых эквадорских и шикарных французских садовых роз «Дэвид Остин» с неповторимым ароматом и раскрытием. Самые же популярные среди них - подмосковные розы (их отличает небольшой по размерам цветок и типичный тонкий аромат) и элитные голландские «Гран-При» с очень насыщенным красным, почти бордовым оттенком и бархатистыми лепестками», - рассказала руководитель PR-отдела сервиса по доставке цветов «Флорист.ру» Талия Ахметова.

Она добавила, что популярными формами букетов на 14 февраля являются евробукет - небольшой, собранный по спирали, с плотной связкой; букет в коробке и ящичке; «растрепыш», а также композиции в керамическом кашпо.

«Неизбежно к празднику 14 февраля (как и перед 8 марта) цветы дорожают - растет закупочная цена на голландских и других мировых цветочных аукционах, что сразу сказывается на розничных ценах. В среднем по рынку рост наценки в Москве и области составляет до 30% в зависимости от магазина», - отметила Ахметова.

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают 14 февраля многие люди по всему миру. Праздник получил название от имени римского священника Валентина. В этот день влюбленные признаются друг другу в своих чувствах и обмениваются подарками.