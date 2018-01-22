РИАМО - 22 янв. В Татьянин день скидка на входной билет на Останкинскую башню в столице для всех студентов составит 55%, а сопровождение экскурсовода будет бесплатным, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более десятка бесплатных экскурсий проведут по Останкинской телебашне для студентов в Татьянин день. Они посетят смотровую площадку с видом на телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-Сити», ВДНХ и другие городские достопримечательности», - говорится в сообщении.

Экскурсии будут проходить с 12:00 до 21:00. Сбор участников - на первом этаже в фойе. Одна прогулка в сопровождении экскурсовода рассчитана на 20 человек.

«Мы приглашаем всех студентов в Татьянин день посетить Останкинскую телебашню. Входной билет для них будет стоить 450 рублей. А обзорные экскурсии в этот день сделают бесплатными. В обычные дни стоимость организованной экскурсии составляет три тысячи рублей, а входной билет на посещение Останкинской башни без учета льгот стоит одну тысячу рублей», — сказал сотрудник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская башня).

Все скидки будут действительны только при предъявлении студенческого билета и паспорта. Для остальных посетителей в этот день стоимость билетов и экскурсий останется неизменной. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 926-61-11.

«В праздничную программу Татьянина дня на Останкинской башне войдет посещение 85-й отметки, которая открылась для посетителей весной прошлого года. На смотровой площадке покажут одну из 21 метеорей — гигантскую опору с датчиками, которая измеряет направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха», - сообщается на сайте.

Вечером на смотровой площадке будет звучать музыка в исполнении диджея, а в кофейне ресторанного комплекса «Седьмое небо» студенты смогут получить бесплатное сладкое угощение.