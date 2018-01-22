РИАМО - 22 янв. Образовательный центр департамента здравоохранения завершил набор слушателей на 2018 год, более 50 тысяч медработников обучат бесконфликтному общению, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году более 50 тысяч врачей и представителей медперсонала московских поликлиник пройдут дополнительное обучение, повышающее их профессиональные навыки. Курсы проведут в образовательном центре департамента здравоохранения Москвы», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, программа занятий учитывает специальность и должность слушателя. В частности, предусмотрены курсы по отработке управленческих навыков, стандартов приема пациентов терапевтами (врачами общей практики) и педиатрами, профилактике конфликтных ситуаций, а также по другим направлениям.

«Образовательный центр — это наш собственный корпоративный университет, в котором предусмотрены как программы дистанционного обучения, так и очные занятия. В учебных помещениях полностью воспроизведены рабочие места специалистов, на которых отрабатываются навыки коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций с приглашением экспертов, которые выступают в роли пациентов и дают обратную связь участникам», — рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, постоянное повышение квалификации медицинских кадров, формирование корпоративной культуры столичного здравоохранения, разнообразные образовательные программы, зарубежные стажировки для врачей и медсестер, реализация проекта «Московский врач» и другие инициативы — все это работает на повышение качества медицинских услуг для москвичей.

«Мы убеждены, что такой подход является определяющим для создания в наших поликлиниках условий, максимально комфортных как для пациентов, так и для сотрудников», — добавил Хрипун.

Образовательный центр департамента здравоохранения Москвы был создан в конце 2017 года. Программы обучения помогают медработникам развить компетенции в области коммуникаций и управления.

«За первые три месяца работы центра обучение прошли порядка пяти тысяч специалистов. Среди них как главные врачи, так и сотрудники, и администраторы «входных групп». Первыми проходят обучение работники, которые встречают пациентов при входе в поликлинику и помогают сориентироваться в порядке получения медицинских услуг», - заключается на сайте.