РИАМО - 22 янв. Павильон «Ледяная пещера» в московском парке «Зарядье» планируют открыть в конце февраля 2018 года, на его создание уйдет порядка 70 тонн льда, а высота «ледника» составит почти шесть метров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В парке «Зарядье» приступили к заморозке ледяной пещеры. <…> Открыть ее для посетителей планируют в конце этой зимы», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, конструкция с колоннами, лабиринтами и арками площадью 350 квадратных метров будет доступна круглый год в павильоне «Заповедное посольство». Высота «ледника», который позволит гостям окунуться в атмосферу Арктики, достигнет шести метров.

«Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 километров. Внутри циркулирует около восьми тонн специальной охлаждающей жидкости. Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Автор проекта и художник Александр Пономарев отметил, что специальное оборудование, которое подает охлаждающую жидкость, разместили под «ледником». На стенах, потолке и полу пещеры искусственно намораживают новые слои инея, который затем преобразуется в лед. Полностью ледяной покров сформируется примерно за полтора месяца. Всего за это время планируется наморозить около 70 тонн льда.

«Посетители смогут дотронуться до ледяной поверхности. На медиаэкранах, которые установят рядом с пещерой, будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику», - добавляется в материале.

Павильоны «Зарядья» открыты с 14:00 до 20:00 по понедельникам и с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Сам парк перешел на круглосуточный режим работы 27 октября прошлого года.