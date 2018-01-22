РИАМО - 22 янв. В Москве в 2017 году от бешенства были вакцинированы более 420 тысяч собак и кошек, сообщила РИАМО в понедельник заместитель председателя комитета ветеринарии столицы Елена Авдеева.

«В 2017 году подвергнуто иммунопрофилактике против бешенства 424,1 тысячи голов собак и кошек», - сказала Авдеева.

Она отметила, что в 2016 году вакцинацию от бешенства провели в отношении 417,6 тысячи кошек и собак.

Авдеева добавила, что в 2018 году в Москве планируется увеличение числа вакцинированных от бешенства и других болезней животных.

Бешенство - болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Переносчиками бешенства являются все без исключения теплокровные животные. Бешенство передается контактным путем.