РИАМО - 22 янв. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали более 20 возгораний, в их тушении участвовали 186 человек, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров - 21. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 186 человек, 53 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом спасли девять человек. Аварий в сфере ЖКХ и наводных объектах не зарегистрировано.

На понедельник сжигание порубочных остатков запланировано в 85 местах на территории шести муниципальных образований Подмосковья.