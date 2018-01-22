РИАМО - 22 янв. Облачная погода и небольшой снег ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, температура воздуха опустится до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в Москве - минус 10 - минус 8 градусов, по области - минус 12 - минус 7 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет расти и во второй половине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

«В столичном регионе усилятся морозы, температурный режим приблизится к климатической норме. Будет соответствовать норме и атмосферное давление. Погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций у большинства жителей региона. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми патологиями», - предупреждают специалисты.