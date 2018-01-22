РИАМО - 22 янв. Управление Роспотребнадзора по Москве откроет горячую линию по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) с понедельника, сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве с 22 января по 5 февраля 2018 года будут консультировать граждан столицы по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ», - говорится в сообщении.

В частности, специалисты подскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, как уберечь детей от простудных заболеваний и по другим актуальным вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Телефоны горячей линии: 8 (495) 687-40-70; 8 (495) 687-40-62; 8 (495) 616-54-87; 8 (495) 687-40-33.