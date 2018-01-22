РИАМО - 22 янв. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проконсультируют жителей региона по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, горячая линия будет работать с понедельника по 5 февраля 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

«Получить консультации можно по телефонам горячей линии: 8-800-250-1436; отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области: 8-495-586-12-01; 8-495-586-12-23; специалистов территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240), а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (контакты: http://cgemo.ru/sprav_tel.html) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Московской области напоминает, что для предотвращения заболевания респираторными инфекциями необходимо соблюдать такие меры неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, как сбалансированное питание, употребление с пищей витамина С, тепловой и масочный режим, проветривание помещений, соблюдение правил личной гигиены и другие.

Также советуют по возможности исключать контакты с людьми, у который уже есть симптомы ОРВИ и гриппа.

«При первых признаках простуды (подъем температуры тела, кашель, насморк, слабость, головная боль) незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением», - предостерегают специалисты.