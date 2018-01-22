РИАМО - 22 янв. В связи с подготовкой и проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года управление Роспотребнадзора по Москве с понедельника открывает горячую линию по данному спортивному мероприятию, сообщается на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Москве с начала подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года среди предпринимательского сообщества, осуществляющего деятельность по предоставлению туристских и гостиничных услуг, проводит профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений, в частности, не завышение регулируемых государством цен на гостиничные услуги.

«С 22 января 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую горячую линию по данному вопросу, которая будет работать вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», - говорится в сообщении.

В рамках всероссийской горячей линии управление открывает горячую линию для консультирования по вопросам, связанным с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания в Москве в связи с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также незаконного использования символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Позвонить на горячую линию управления 8(495) 785-37-41, 8(495) 687-36-60 можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45.

Направить обращение в адрес управления можно в виде электронного документа через форму «Прием обращений граждан» на официальном сайте управления http://77.rospotrebnadzor.ru или на почтовый адрес: 129626, город Москва, Графский переулок, дом 4, строение 2.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.