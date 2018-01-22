РИАМО - 22 янв. В столице в понедельник стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве, общий призовой фонд конкурса составляет 100 миллионов рублей.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, кинематографисты могут отправить заявку на электронную почту: mosprize@mos-kino.ru или заполнить ее на сайте www.mosprize.ru. Дата окончания приема заявок станет известна позже. Победителей объявят во время акции «Ночь кино», которая пройдет в конце августа. Общий призовой фонд конкурса — 100 миллионов рублей.

Подать заявку на участие может режиссер или продюсер картины, указанный в прокатном удостоверении. Оно должно быть выдано после 22 января 2013 года. Участие в киносостязании бесплатное.

«После окончания приема заявок конкурсная комиссия, в которую войдут режиссеры, продюсеры, кураторы фестивалей и журналисты, сформирует шорт-лист номинантов из восьми-десяти картин. Их количество будет зависеть от числа заявок. Затем список фильмов-претендентов представят в проекте «Активный гражданин», где москвичи смогут отдать свой голос за понравившуюся ленту», - добавляется на сайте.

Победителя будет определять конкурсная комиссия. Самые популярные фильмы среди горожан получат дополнительный балл во время финального голосования экспертов.