РИАМО - 22 янв. Столица простится с выдающимся композитором Владимиром Шаинским в понедельник в Московском доме композиторов, организацией траурных мероприятий занимается Минкультуры России совместно с родственниками Шаинского, сообщается на сайте министерства.

Композитор Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

«Достигнута договоренность, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11:00 до 13:00 в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище», - сказал статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский.

Он пояснил, что столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе празднованием католического Рождества.

«В связи с праздниками родственники композитора в США не имели возможности быстро получить документы, удостоверяющие его смерть. Кроме того, соответствующая документация потребовалась для получения разрешения на вывоз тела за пределы Соединенных Штатов, на это также ушло время», - отметил замглавы федерального ведомства.

Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. Первыми произведениями Шаинского стали струнный квартет, написанный в 1963 году, и симфония, созданная в 1965 году.

За годы творческой деятельности он сочинил множество произведений, среди которых опера для детей «Трое против Марабука» (1974), мюзиклы «Аз, Буки, Веди» (1975), «Путешествие Нильса» (1984), «Восьмое чудо света» (1985), «Лифт» (1987), «Джельсомино и пираты» (1988), «По сказкам и континентам» (1989), «Рэкет» (1993), «Жених для приданного» (1994).