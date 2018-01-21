РИАМО - 21 янв. В Подмосковье создали местное отделение региональной общественной организации «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма», председателем регионального отделения стала участница конкурса «Наше Подмосковье» Жанна Софинова, сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.

РОО «Женщины Крыма» создана и зарегистрирована в январе 2015 года в Симферополе. В настоящее время центр реорганизуется в межрегиональный и проводит работу по созданию региональных отделений в субъектах Российской Федерации.

«Такое отделение появилось в Московской области. На учредительном собрании Московского областного регионального отделения РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» председателем избрана Софинова Жанна Александровна, проживающая в Наро-Фоминске, участница конкурса на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» 2017 года с проектом «Подмосковье - Крым - Севастополь», — говорится в сообщении.

На учредительном собрании присутствовала и директор МЦКТ «Женщины Крыма» Халидя Ахмеджанова.

Как уточняется в сообщении, основными целями деятельности центра «Женщины Крыма» являются содействие реализации гражданских и социально-экономических прав женщин Крыма и активация их участия в жизни общества. К своей деятельности организация привлекает активных женщин, проживающих в других регионах Российской Федерации, чья жизнь и деятельность связаны с Республикой Крым и кому не безразлична ее судьба.