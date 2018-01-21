РИАМО - 21 янв. На юго-западе Москвы мужчина получил ножевое ранение после конфликта, он был госпитализирован, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«По адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 7б, произошел конфликт между двумя людьми. После распития алкогольных напитков и конфликта один другого ранил ножом. Пострадавший госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленник был задержан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в автосалоне Renault на улице Дмитрия Ульянова сотрудник нанес клиенту ножевое ранение в шею.