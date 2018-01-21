РИАМО - 21 янв. Участники митинга в честь 76-й годовщины со дня освобождения города Верея в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья почтили память советских воинов и возложили к братской могиле цветы, сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.

«Девятнадцатого января в Верее отметили 76-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Перед окончанием митинга погибших советских воинов и партизан почтили минутой молчания, прозвучал оружейный салют, к братским и одиночным захоронениям, расположенным в городском сквере, участники митинга возложили цветы», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в мероприятии, посвященном освобождению города от немецких захватчиков, приняли участие руководители Наро-Фоминского округа и Вереи, представители общественных организаций, ученики, а также председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты городского округа Александр Межберг и заместитель председателя Татарского национального центра Московской области Энвер Софинов.

Согласно сообщению среди тех, кто похоронен в братских захоронениях, расположенных в Верее, есть шесть уроженцев Татарской АССР, чьи имена внесены в «Книгу памяти и славы», выпущенную Татарским национальным центром Московской области к 75-летию Битвы под Москвой. Их имена высечены на граните.