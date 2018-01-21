РИАМО - 21 янв. В Одинцовском районе Подмосковья долги по заработной плате работникам скорой помощи будут выплачены в конце января, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что после централизации скорой помощи в Одинцове медработникам не выплачивали полную зарплату с ноября 2017 года.

«Централизация скорой помощи позволила оптимизировать финансовые процессы во всех городах и районах. В Одинцове в декабре 2017 года выплачена зарплата за ноябрь и декабрь. При выплате аванса за январь 28 января работники также получат не выплаченные ранее стимулирующие выплаты за октябрь», - сказал собеседник агентства.

В 2017 году в Подмосковье появилась единая служба скорой медицинской помощи с центром управления в Красногорске.