РИАМО - 21 янв. Председатель региональной общественной организации «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма» Халидя Ахмеджанова посетила Москву и встретилась с зампредом РОО «Татарский национальный центр Московской области» Энвером Софиновым, они обсудили реализацию совместного патриотического проекта, сообщается на сайте подмосковной организации.

Ахмеджанова приехала в Москву из Симферополя в преддверии Дня Республики Крым. Она приняла участие в IX-м Гайдаровском форуме, который проходил 16-18 января.

«С Халидой Ахмеджановой встретился заместитель председателя РОО «ТНЦ МО» Энвер Софинов. В ходе встречи были обсуждены мероприятия по реализации соглашения о сотрудничестве между РОО «Женщины Крыма» и РОО «ТНЦ МО», и, в частности, проведения конкурса по отбору песен подмосковных авторов для музыкального сборника «Мы дома в России», — говорится в сообщении.

Центр «Женщины Крыма» является партнером Татарского национального центра Московской области в реализации совместного патриотического проекта «Подмосковье - Крым – Севастополь».