РИАМО - 21 янв. Посетители флагманского центра «Мои документы» в столице теперь могут узнать там о задолженностях по налогам, для этого необходимо только предъявить паспорт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Клиенты флагманского офиса «Мои документы», открывшегося на днях на Пресненской набережной, могут в режиме реального времени получить информацию о задолженностях и сформировать квитанцию для ее оплаты. Сведения предоставляются о долгах по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам», — говорится в сообщении.

Чтобы узнать о задолженности, посетителю необходимо только предъявить паспорт гражданина России. Для распечатки квитанции на погашение задолженности понадобится также индивидуальный номер налогоплательщика. В то же время оформить ИНН можно в любом столичном центре «Мои документы», а администраторы в зоне электронных услуг помогут узнать ИНН тем, кто уже оформлял его, но документ у них отсутствует.

«За одно посещение клиентам центров «Мои документы» доступно несколько услуг и дополнительных сервисов. В каждом офисе можно сделать копии документов, сфотографироваться, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, выпить кофе, перекусить и поиграть с ребенком в детском уголке. Во флагманском центре под одной крышей находятся самые полезные городские сервисы: отделение банка, нотариус, медицинский кабинет, кафе, экскурсионное бюро, фотоателье и билетная касса», — добавляется в сообщении.

Недавно открывшийся флагман «Мои документы» расположен на первом этаже торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 2. Он открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.