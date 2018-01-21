РИАМО – 21 янв. Спортсмен Данил Лысенко одержал победу на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», прошедший в столице, установив новый рекорд сезона, сообщает в воскресенье ТАСС.

«Серебряный призер чемпионата мира - 2017 по легкой атлетике Данил Лысенко одержал победу на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходил в Москве. <…> Лысенко в воскресенье побил свой прежний рекорд сезона. 7 января на соревнованиях в Екатеринбурге спортсмен прыгнул на 2,35 метра», — говорится в сообщении.

Спортсмен набрал 1233 очка и опередил двукратную чемпионку мира Марию Ласицкене, в активе которой - высота 1,99 метра и 1209 очков.

Легкоатлетический турнир «Битва полов» с участием 12 ведущих российских легкоатлетов, среди которых двукратная чемпионка мира Ласицкене и обладатель серебряной медали ЧМ-2017 Лысенко, проходил в Москве в воскресенье. Призовой фонд соревнований составил 1 миллион рублей.

В числе участников также были: олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов, серебряный призер ЧМ-2011 Алексей Дмитрик, Илья Иванюк, Дмитрий Семенов, Михаил Акименко, Татьяна Ермаченкова, Елена Куличенко, Валентина Ульянова, Дарья Слепова и Татьяна Одинева.

«В одном турнире принимали участие мужчины и женщины. В основе состязаний - использование таблиц подсчета очков венгра Божидара Спириева, которые основаны на точных статистических данных. Эта таблица была использована для сравнения результатов мужчин и женщин в прыжках в высоту», — уточняется в сообщении.

По этой таблице, если сравнивать результаты, то 2,05 метра у женщин - это мужские 2,4 метра, 1,95 метра - это 2,29. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 метра) оценивается в 1299 очков, а у мужчин (2,43) - в 1296.