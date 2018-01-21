РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В подмосковных Люберцах состоялся кастинг конкурса «Мамочка-Люберчаночка», его прошли 22 участницы, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

Конкурс «Мамочка-Люберчаночка» будет проводиться уже во второй раз. Активные мамы Люберец доказывают, что успешная женщина может успевать воспитывать детей и иметь разносторонние интересы. Конкурс состоит из нескольких дефиле и творческих этапов.

«В субботу, 20 января, у нас прошел кастинг на конкурс «Мамочка-Люберчаночка». Его проходили более 40 человек. По итогам было выбрано 22 участницы», - сказала Муравьева.

Она добавила, что участниц ждут арт-встречи, совместные походы в боулинг и другие мероприятия. Финал конкурса состоится в марте.

Сообщество «Мама оффлайн» образовалось в Люберцах в октябре 2013 года. Неравнодушные мамы города выступают за живое общение и обмен опытом. Они постоянно организуют семейные фестивали и праздники, принимают участие во всех крупных мероприятиях Люберец.