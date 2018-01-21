РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 янв. В подмосковном Дзержинском 10 спортсменов, которые добились высоких результатов в 2017 году, будут получать стипендии, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко.

«Согласно постановлению главы города ежемесячным поощрением отмечены четыре воспитанника спортивной школы по самбо и дзюдо «Союз» и шесть представителей спортивной школы «Орбита». Все спортсмены, которым назначены стипендии, в сезоне 2017 года достигли высоких результатов», - написал Панаморенко в Instagram.

Он добавил, что одна из стипендиаток, представительница школы «Союз» Ирина Кузнецова заняла первое место на первенстве Центрального федерального округа России по дзюдо. Спортсмены Александр Исаев, Георгий Агапов и Юлия Бородина стали бронзовыми призерами первенств России по дзюдо.

По словам главы, в спортивной школе «Орбита» отличились в основном баскетболисты. Артем Никитин и Евгений Лыков стали победителями межрегиональных этапов первенства России по баскетболу. Спортсмен Максим Сенаторов выиграл первенство Московской области по баскетболу. Никита Гайдашов и Ирина Анашкина стали бронзовыми призерами межрегиональных этапов первенства России по баскетболу. Алина Упадышева заняла первое место в первенстве Московской области по художественной гимнастике.