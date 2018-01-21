РИАМО – 21 янв. В новом, пятом сезоне шоу «Голос.Дети» наставниками юных певцов станут исполнители Валерий Меладзе, Пелагея и рэпер Баста, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Наставниками станут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста», — говорится в сообщении.

Все эти артисты уже работали на проекте, но Меладзе был наставником только для детей, а Баста — только для взрослых, и раньше эти наставники вместе в шоу не участвовали.

Как уточняется в сообщении, к участию в пятом сезоне были допущены юные вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет со всей страны. Всего на конкурс было прислано около 7 тысяч работ. В шорт-лист вошла 1 тысяча претендентов, которых пригласили на кастинги в телецентр «Останкино». Из них только 123 поднимутся на сцену шоу на этапе слепых прослушиваний.