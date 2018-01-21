РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В сквере Победы в Краскове подмосковных Люберец в воскресенье состоялся зимний фестиваль городской среды, для жителей провели танцевальный мастер-класс, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» в сквере Победы поселения Красково Люберец провели танцевальный мастер-класс. Вместе с хореографом Красковского культурного центра дети и взрослые разучили популярные танцевальные движения», - сказал Ружицкий.

В Центральном парке культуры и отдыха в рамках фестиваля прошла культурно-развлекательная программа. Ее подготовили сотрудники культурно-досугового центра «Октябрьский». Для юных участников фестиваля организовали веселые игры, провели танцевальные и музыкальные мастер-классы.

В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» в рамках фестиваля для детей аниматоры провели анимационную программу «На веселую прогулку становись». Ее подготовили сотрудники КДЦ «Союз».

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.