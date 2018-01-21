РИАМО - 21 янв. Житель Егорьевска зашел в квартиру к своим знакомым в поселке Дорохово Рузского городского округа Подмосковья и, угрожая потерпевшим, украл золотые украшения, деньги и телефоны, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцатого января в 14:30 в дежурную часть ОМВД обратилась женщина 1968 года рождения, зарегистрированная по адресу: Рузский городской округ, поселок Дорохово, улица Школьная, дом 25, с заявлением о том, что в 09:15 в ее квартиру путем свободного доступа вошел житель Егорьевска 1987 года рождения, угрожая ей и ее мужу, открыто похитил ювелирные изделия из золота, два мобильных телефона, 5,7 тысячи рублей, банковскую карту», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».