РИАМО - 21 янв. Умеренный снегопад, который местами перейдет в сильный, ожидается в Московской области в ночь на 22 января, жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью 22 января 2018 года по Московской области местами ожидается умеренный снег, на востоке области местами сильный», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Подмосковью призвало жителей региона при снеге воздержаться от поездок на личных автомобилях, рекомендовало приготовиться к отключению электричества из-за возможного нарушения энергоснабжения, парковать машины в гаражах или вдали от деревьев, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

«При мокром снеге: будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей», — добавляется в сообщении.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными на дорогах, а пешеходов — соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.