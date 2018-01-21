РИАМО - 21 янв. Отец и сын заблудились в лесу в поселении Новофедоровское в новой Москве, спасатели их нашли и вывели из леса, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 15:26 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о том, что в Троицком административном округе, в поселке Зосимова пустынь поселения Новофедоровское, в лесном массиве заблудились отец и сын.

«Сотрудники МЧС совместно с коллегами из полиции незамедлительно приступили к поиску заблудившихся людей с применением свето-звукового оповещения и привлечением кинологической группы. Совместными усилиями в 16:54 заблудившихся людей обнаружили и вывели из лесного массива», - говорится в сообщении.

Отца и сына передали медикам для осмотра.