РИАМО - 21 янв. Женщину с ножевым ранением живота доставили в больницу в Пересвете Сергиево-Посадского района Подмосковья, полицейские задержали подозреваемого в нападении на пострадавшую в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцатого января в 12:20 из квартиры дома на улице Пионерская в Пересвете Сергиево-Посадского района бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной стенки слева доставлена и госпитализирована в ФГБУЗ «Центральная МСЧ № 94» женщина 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление доставлен в УМВД мужчина 1974 года рождения, ранее судимый по части 2 статьи 144 (кража), части 2 статьи 145 УК РСФСР (грабеж), части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».