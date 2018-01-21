РИАМО - 21 янв. Информация о повреждении четырех автомобилей ледяной глыбой не соответствует действительности, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы префектуры ЦАО.

Ранее СМИ сообщили, что глыба льда рухнула с крыши дома на улице Бауманская в Москве, пострадали четыре автомобиля и мотоцикл.

«Информация о повреждении четырех авто глыбой не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что днем в воскресенье на улице Бауманской на один из припаркованных у дома автомобилей произошло падение снежной массы, повредив стекло. Дом находится в обслуживании частной управляющей компании, детали инцидента уточняются.

«По предварительным данным, снег сошел с одного из балконов, пострадавших нет. Просим вас, уважаемые жители, в связи с погодными условиями быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать правила парковки», - заключил собеседник агентства.