РИАМО (ПУШКИНО) - 21 янв. Московский областной открытый конкурс флейтистов имени Владимира Цыбина пройдет на базе детской музыкальной школы в подмосковном Пушкине в марте, сообщается на сайте МБУДО «Пушкинская детская музыкальная школа №1».

Конкурс учрежден в 2014 году министерством культуры Московской области и администрацией Пушкинского муниципального района с целью поддержания высокого уровня отечественной исполнительской культуры, пропаганды музыки отечественных и зарубежных композиторов, а также приумножения традиций музыкально-педагогической и исполнительской школ игры на флейте. Проводится один раз в два года.

«Конкурс состоится 24 марта 2018 года на базе МБУДО «Пушкинская детская музыкальная школа №1» Пушкинского муниципального района Московской области. К конкурсным прослушиваниям допускаются учащиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства Московской области и других регионов», - говорится в сообщении.

На сайте утверждается, что победителей определят в номинациях «Сольное музицирование» и «Ансамблевое музицирование» в трех возрастных категориях.

Для того, чтобы принять участие в конкурсной программе, необходимо будет исполнить два разнохарактерных произведения малой формы и одно произведение или переложение для флейты Владимира Цыбина.

В состав жюри конкурса войдут ведущие музыканты, представители профессорско-преподавательского состава профильных средних и высших профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.

Владимир Николаевич Цыбин - российский и советский флейтист, профессор Московской консерватории и Санкт-Петербургской консерватории, дирижер, композитор. Считается основоположником русской отечественной школы игры на флейте.