РИАМО - 21 янв. Из ювелирного магазина на улице Складочной в столице неизвестный похитил украшения, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 20 января на службу «02» индивидуальный предприниматель сообщил о краже по адресу: улица Складочная, дом 1, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в ювелирном магазине ИП, расположенном по адресу: улица Складочная, дом 1, строение 1, с 10:00 до 11:30 20 января неизвестный совершил кражу ювелирных изделий, принадлежащих указанному ИП, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб и перечень похищенного устанавливаются. По факту кражи проводится проверка.