РИАМО – 21 янв. Актер Армен Джигарханян, который был госпитализирован из своего театра 17 января, переведен врачами в воскресенье для осмотра в отделение кардиологии Городской клинической больницы №1 имени Пирогова, сообщает ТАСС.

«Джигарханяна сегодня перевели в порядке планового обследования из своей палаты в Пироговской больнице в кардиологию ГКБ-1, где артисту врачи проводят кардиомониторинг, так как медики опасаются осложнений на его сердце из-за вируса», - сказал собеседник агентства.

Джигарханян 17 января был госпитализирован с подозрением на гипертонический криз.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Известен ролями в фильмах «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Короли и капуста», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и многих других.