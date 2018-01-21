РИАМО - 21 янв. Полузащитник сборной России Константин Рауш официально перешел из немецкого «Кельна» в московское «Динамо», сообщает Газета.ru.

«Помимо «Кельна», игрок ранее защищал цвета «Штуттгарта» и «Дармштадта». Рауш родился в России и эмигрировал в Германию в возрасте шести лет. Начав карьеру в академии «Лахендорфа», футболист дорос до молодежной сборной страны, однако во взрослую команду приглашения не получил», - говорится в сообщении.

В августе 2017 года футболиста пригласили в сборную России, в играх за которую дебютировал в октябре.