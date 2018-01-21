РИАМО - 21 янв. По факту убийства мужчины, тело которого обнаружили в квартире по улице Введенского в столице, завели уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, вечером 20 января в квартире жилого дома по улице Введенского в Москве было обнаружено тело неизвестного мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности погибшего и задержание лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.