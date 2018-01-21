РИАМО - 21 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице развивается единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), в 2017 году число электронных медкарт выросло в два раза.

«Хорошо развивается ЕМИАС. В прошлом году число электронных медицинских карт москвичей увеличилось в два раза, а выписанных электронных рецептов - на 13%», - написал Собянин в Twitter.

Он напомнил, что каждая третья запись к врачу была сделана через интернет, поэтому инфоматы в самих поликлиниках уже не так популярны.

Создание электронных медкарт ведется с 2015 года. В ЕМИАС заведено уже более 6,3 миллиона электронных медицинских карт, которые доступны всем врачам, работающим в данной системе.