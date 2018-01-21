РИАМО - 21 янв. Неизвестный мужчина, угрожая фармацевту ножом, ограбил аптеку на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 19 января в 21:30 на службу «02» поступило сообщение от фармацевта аптеки о разбое по адресу: Москва, улица Профсоюзная, дом №104.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 19 января в 21:06 в помещение аптеки по указанному адресу вошел неизвестный с шарфом на лице, угрожая предметом, похожим на нож, фармацевту, открыто похитил из кассы деньги в сумме 71 тысяча рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».