РИАМО - 21 янв. На Новом Арбате в столице у безработной девушки угнали автомобиль Mercedes-Benz, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 20 января на службу «02» поступило сообщение от девушки 1996 года рождения, безработной, о краже автомобиля по адресу: Новый Арбат, дом 21.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 19:40 до 22:40 20 января неизвестный с парковки по адресу: улица Новый Арбат, дом 21, совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz S 500 4MATIC», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.