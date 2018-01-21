РИАМО - 21 янв. Возгорание потушили в шести гаражах на улице Осенняя на западе Москвы, пострадавших нет, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

В воскресенье по адресу: улица Осенняя, дом 27а, произошло загорание в гаражах. На месте происшествия работали пожарные.

«Пожарные оперативно ликвидировали пожар в шести гаражах на общей площади около 150 квадратных метров по адресу: Осенняя улица, дом 27а. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.