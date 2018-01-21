РИАМО - 21 янв. Неизвестный украл автомобиль Toyota RAV4 от дома на Октябрьском проспекте в подмосковном Подольске, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцатого января в 06:20 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1981 года рождения с сообщением о том, что с 01:00 до 06:15 20 января от дома на Октябрьском проспекте в Подольске неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства

По его словам, сумма ущерба составила 1,782 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.