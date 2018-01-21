РИАМО – 21 янв. Стало известно, какие российские фигуристы выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане, состав был определен по результатам чемпионата Европы, сообщает РИА Новости.

«В парном катании от России выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В мужском одиночном катании страну представят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В олимпийском турнире в танцах на льду примут участие Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин. В состязании женщин выступят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова», - говорится в сообщении.

Член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что совещание по этому вопросу уже состоялось. По его словам, ни по кому из кандидатов вопросов не было. Состав был определен по спортивному принципу, исходя из результатов чемпионата Европы.

Чемпионат Европы завершился в Москве 20 января. Россияне завоевали девять медалей: золото взяли Загитова и Тарасова/Морозов; серебро досталось Алиеву, Медведевой, Столбовой/Климову и Бобровой/Соловьеву; бронзовые награды - у Коляды, Забияко/Энберта и Степановой/Букина.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.