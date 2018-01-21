РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 21 янв. Жительницы подмосковных Люберец, Дзержинского, Котельников и Лыткарина могут подать заявки на участие в конкурсе «Миссис Люберцы» до 20 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте конкурса.

«Первый региональный конкурс красоты и таланта «Миссис Люберцы» ждет именно тебя. Тебе от 18 до 45 лет, ты замужем или в гражданском браке, ты творческая личность? Тогда успей подать заявку. Заявки принимаются строго до 20 февраля по почте: mrsluber@mail.ru. Анкета и положение конкурса находятся по адресу https://vk.com/mrs_luber», - говорится в сообщении.

Участие в конкурсе бесплатное. Конкурсанток ждет фотоссесия, мастер-классы, спортивный день.

Региональный конкурс «Миссис Люберцы» - это отборочный тур среди жительниц Люберец, Дзержинского, Котельников и Лыткарина. Победительница представит Люберецкий округ на всероссийском конкурсе Mrs World Russia летом 2018 года в Краснодаре.