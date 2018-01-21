РИАМО - 21 янв. На грядущей неделе в Москве и Подмосковье ожидаются похолодание до минус 18 градусов и переменная облачность, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник ситуация обусловится тыловой частью Балканского циклона. Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, и температура после кратковременного потепления начнет стремительно понижаться», - сказал Тишковец.

Он добавил, что в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха опустится до минус 8-13 градусов, днем в понедельник прогнозируется до минус 7-12 градусов мороза.

«Начиная со вторника и до конца недели, ситуация будет определяться областью высокого атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны. Будет переменная облачность, слабый ветер. Морозы будут только крепчать: ночью в среднем температура будет минус 10 - минус 15 градусов, местами по области до 18 градусов мороза. Днем не выше минус 5 - минус 10 градусов», - добавил Тишковец.

Он подчеркнул, что погода на предстоящей неделе будет соответствовать климатической норме января.