РИАМО - 21 янв. В квартире на улице Академика Комарова обнаружили труп мужчины с ссадинами лица и уха, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«В 14:50 20 января в ОМВД поступило сообщение <…> о запахе гари из квартиры по адресу: улица Академика Комарова, 1-3. Прибывшими на место сотрудниками полиции в указанной квартире обнаружен труп хозяина 1974 года рождения, неработавшего, проживавшего там же, с ссадинами лица и уха», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тело направили в морг №4. По факту обнаружения трупа проводится проверка.