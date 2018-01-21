РИАМО - 21 янв. Пострадавшего мужчину с ножевым ранением груди госпитализировали в медучреждение в центре Москвы, подозреваемый в нападении задержан, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 20 января в 13:05 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Большая Почтовая, дом 51-53, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в коммунальной квартире по указанному адресу обнаружен неработающий мужчина 1974 года рождения, проживающий по данному адресу, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение с проникающим ранением грудной клетки слева, гематораксом», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 13:11 участковый уполномоченный полиции ОМВД в указанной квартире задержал неработающего мужчину 1988 года рождения, который изобличен в том, что 20 января в 12:40, находясь в квартире, в ходе конфликта нанес удар ножом в грудь пострадавшему, причинив ему вышеуказанные ранения.

Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».