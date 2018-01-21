РИАМО - 21 янв. Полицейские обнаружили тело женщины с ножевым ранением ноги в деревне Давыдово городского округа Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Подмосковья, подозреваемая в убийстве задержана, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцатого января в 03:36 в своей квартире в деревне Давыдово городского округа Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района с ножевым ранением в области левого бедра обнаружен труп женщины 1964 года рождения, ранее судимой по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство - ред.)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД местная жительница 1988 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».