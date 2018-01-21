РИАМО - 21 янв. Балеты «Лебединое озеро» и «Спартак» в постановке Государственного театра классического балета покажут в Государственном Кремлевском дворце в столице 6 и 7 февраля, при подготовке спектаклей использовались редкие фрагменты и редакции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева откроет новый год спектаклями «Лебединое озеро» и «Спартак». Их покажут на сцене Государственного Кремлевского дворца 6 и 7 февраля», - говорится в сообщении.

Главные партии в «Лебедином озере» исполнят заслуженная артистка России Наталья Огнева (Одетта/Одиллия) и Артем Хорошилов (принц Зигфрид).

«В первой постановке «Лебединого озера» новаторство музыки осталось нераскрытым. Воплощение оно получило лишь в редакции Льва Иванова и Мариуса Петипа (1885 год, Мариинский театр). Именно она стала основой последующих версий «Лебединого озера», в том числе знаменитого спектакля Александра Горского в Большом театре в 1901 году. Театр классического балета тоже ориентируется на уже почти забытый вариант «Лебединого озера» Иванова и Петипа, так называемого «старого московского «Лебединого», - уточняется на сайте.

Что касается «Спартака», то впервые в постановке использованы фрагменты, которые хореографы никогда ранее не включали в свои спектакли. Партитуру этих фрагментов предоставили наследники композитора Арама Хачатуряна.

Ведущие партии исполняют Алексей Орлов (Спартак), народная артистка России Екатерина Березина (Аврелия), заслуженный артист России Николай Чевычелов (Красс) и заслуженная артистка России Марина Ржанникова (Эвтибида).