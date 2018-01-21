РИАМО - 21 янв. Вблизи станции «Тимирязевская» Московской железной дороги мужчина переходил пути в неустановленном месте, в результате чего был смертельно травмирован, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«По предварительной информации, в районе станции «Тимирязевская» смертельно травмирован мужчина. На вид около 48 лет. Переход в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Причины произошедшего устанавливаются.